Damit sollen Kunden schnell und einfach per App bezahlen können.

Die Credit Suisse will Kunden das tägliche Bankgeschäft vereinfachen.

Übers Handy den Kontostand checken oder rasch eine Rechnungen zahlen – das soll mit dem neuen Angebot CSX von der Credit Suisse möglich werden. Über die neue App soll selbst die Kontoeröffnung einfach und schnell erfolgen, wie die Bank in einer Medienmitteilung schreibt.

Damit folgt die Schweizer Grossbank dem Trend der Smartphone-Banken: Dort läuft alles über eine App – Filialen gibt es keine mehr. So hat auch die Credit Suisse erst im Juli angekündigt, ihr Filialnetz von 146 auf 109 zu verkleinern. Damit sollen ab 2022 jährlich 100 Millionen Franken eingespart werden.

Von der teuren Premium- zur günstigen Onlinebank

Die Credit Suisse springe mit dem neuen digitalen Angebot auf den aktuellen Trend auf: «Immer mehr Menschen wollen ihre alltäglichen Bankgeschäfte digital abwickeln», erklärt Andreas Dietrich, Bankprofessor an der Hochschule Luzern. Auch positioniere sich die Grossbank neu – weg von der teuren Premium-Bank hin zur günstigen Onlinebank.

So umfasst das Angebot CSX ein kostenloses Privatkonto und eine Debit Mastercard. Wer Bargeld beziehen möchte, zahlt je nach Angebot pro Bezug 2 Franken oder im Monat rund 4 Franken. Das ergibt laut Berechnungen von Moneyland.ch 116.50 Franken pro Jahr respektive 163.90 Franken.

Damit gehört CSX für bargeldlose Nutzer zu den günstigsten Angeboten in der Schweiz. Auch für Bargeldnutzer ist das Angebot günstiger als dasjenige der meisten anderen traditionellen Banken: So zahlen Kunden bei Raiffeisen 231.70 Franken und bei der UBS 234.80 Franken pro Jahr.

Eventzone und Video in den Filialen

«Die CS will damit sicherlich auch zeigen, dass sie mit den Neobanken wie Revolut mithalten kann», sagt Dietrich. Dass die Grossbank weiterhin an Filialen festhält, sei dabei ein Vorteil: denn für komplexe Themen wie Vorsorge und Hypotheken sei eine persönliche Beratung weiterhin gefragt.

Deshalb gestaltet die Credit Suisse auch ihre Geschäftsstellen um: Neu sollen bei komplexeren Themen Spezialisten via Video-Konferenz direkt in ein Beratungsgespräch miteinbezogen werden. An ausgewählten Standorten werden zudem Co-Working-Bereiche, Multimedia-Gruppenräume sowie eine Eventzone eingebaut.