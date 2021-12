Neue Regel – Credit Suisse will Mobiltelefone der Angestellten überwachen

CS-Präsident hält sich nicht an Quarantänepflicht

CS-Präsident António Horta-Osório war am 28. November mit einem Privatjet aus London nach Zürich zurückgeflogen – zu einem Zeitpunkt, an dem die Schweiz Grossbritannien bereits auf eine Liste von Ländern gesetzt hatte, aus denen Einreisende zehn Tage in Quarantäne müssen. Doch der Top-Banker soll drei Tage später in ein Flugzeug gestiegen und auf die iberische Halbinsel geflogen sein, obwohl er zuhause in Quarantäne hätte sitzen sollen. Anschliessend flog er nach New York weiter. Nach dem Bekanntwerden des Verstosses gegen die Quarantänepflicht entschuldigte sich der Präsident und zeigte sich selber an.