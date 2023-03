Aktien-Talfart: Credit Suisse will bis zu 50 Milliarden Franken von der SNB leihen

Nach einem Schwarzen Mittwoch für die Grossbank gibt die Credit Suisse in der Nacht zum Donnerstag bekannt, einen Kredit bei der SNB zu beantragen.

Weiter kündigt sie öffentliche Kaufangebote für Schuldtitel an.

Die Grossbank hat in der Nacht auf Donnerstag einen Kredit über 50 Milliarden Franken beantragt.

Nachdem sich die SNB bereit erklärt hat, der Credit Suisse bei Bedarf mit Liquidität zu helfen, nimmt die Bank das Angebot an.

Nachdem die Schweizerische Nationalbank SNB und die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht Finma am Mittwochabend informiert hatten, dass von den Problemen gewisser Bankinstitute in den USA keine direkte Ansteckungsgefahr für den Schweizer Finanzmarkt ausgehe. Und die SNB informierte, sie werde im Bedarfsfall der Credit Suisse Liquidität zur Verfügung stellen, teilt die Grossbank in der Nacht zum Donnerstag mit, dass sie dem Angebot nachkommt.