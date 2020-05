Kosten sparen

Credit Suisse will Top-Manager in unbezahlte Ferien schicken

Die Grossbank bittet ihre Kader, sich für zwei Wochen von der Arbeit zu verabschieden – unbezahlt. So sollen die CS-Manager dazu beitragen, die Kosten zu senken.

Der Aufruf gilt demnach nur für die CS-Angestellten in der Schweiz.

Die Credit Suisse will, dass ihre Topmanager zwei Wochen unbezahlte Ferien nehmen. Das schreibt der Finanzblog «Inside Paradeplatz».

Auch die Credit Suisse (CS) bekommt die Corona-Krise zu spüren. Daher will die Grossbank die Kosten senken. Einen Teil dazu beitragen sollen auch die Topmanager. Wie der Finanzblog «Inside Paradeplatz» schreibt, ruft die CS ihre Kader dazu auf, zwei Wochen Ferien zu beziehen – und zwar unbezahlte.

«Rückmeldungen sind positiv»

«Die bisherigen internen Rückmeldungen sind positiv», so Kern.