Beschattungsaffäre geht weiter - Credit Suisse wollte den Ex-Mann von Thiams Freundin bespitzeln

Die Grossbank hat Personen in Hongkong, New York und London von Detektiven bespitzelt.

So soll es Pläne gegeben haben den Ex-Mann der Freundin vom ehemaligen CS-Chef Tidjane Thiam zu überwachen.

Nun wird klar, dass es zu weiteren fünf Überwachungen gekommen ist. Dabei wurden Personen in Hongkong, New York und London von Detektiven bespitzelt, wie die «NZZ am Sonntag» schreibt. Ausserdem waren nochmals zwei Beschattungen ausserhalb der Schweiz geplant. Diese wurden jedoch nicht durchgeführt.