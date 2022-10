Vergleich erzielt: Credit Suisse zahlt in US-Rechtsstreit 495 Millionen Dollar

Die Staatsanwaltschaft in New Jersey hatte ursprünglich einen Schadenersatz von drei Milliarden Dollar gefordert.

Zwischen der Credit Suisse und der Behörde in New Jersey gab es seit 2013 einen Rechtsstreit.

Die Transaktionen der sogenannten RMBS-Geschäfte (siehe Box) reichen bis ins Jahr 2008 zurück. «Im Rahmen eines Vergleichs wird die Credit Suisse eine einmalige Zahlung in Höhe von 495 Millionen Dollar leisten», gibt die Grossbank am Montag in einer Mitteilung bekannt. Damit seien die Ansprüche im Zusammenhang mit den fraglichen Geschäften vollständig beglichen.

RMBS sind Wertpapier-Geschäfte, die am US-Immobilienmarkt gemacht werden. Die Geschäfte sind durch eine Hypothek gesichert. Sie gelten als Hauptauslöser der Finanzkrise 2008. Den Grossbanken wurde anschliessend vorgeworfen, Kunden, die solche «Ramschhypotheken» verkauft hatten, in die Irre geführt zu haben. In den letzten Jahren war die Credit Suisse öfters in Verfahren im Zusammenhang mit solchen Geschäften verwickelt. Anfang des letzten Jahres hatte die Bank die Rückstellungen dafür erhöht.

Die Staatsanwaltschaft in New Jersey (NJAG) hatte im Jahr 2013 einen Schadenersatz in der Höhe von über drei Milliarden Dollar geltend gemacht. «Die Einigung, für die die Credit Suisse in vollem Umfang Rückstellungen gebildet hat, ist ein weiterer wichtiger Schritt in den Bemühungen der Bank, Rechtsstreitigkeiten und Altlasten proaktiv zu lösen», schreibt sie.