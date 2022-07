Zollkontrolle: Creme auf Autobahnvignette geschmiert – 1900 Franken Strafe

Die Autobahnvignette kostet in der Schweiz 40 Franken.

Achtung beim Essen am Steuer

Besonders bei diesen hitzigen Temperaturen wichtig zu wissen: Obwohl Essen am Steuer nicht explizit verboten sei, könne auch ein Glace zu essen zu Geldbussen führen oder sogar den Führerschein kosten, berichtete der «Blick». Im Kanton St. Gallen sähen die internen Richtlinien für «Beeinträchtigung der Aufmerksamkeit durch Vornahme von Verrichtungen» eine Strafe «ab 300» Franken vor. Dabei kann es auch fünfmal so viel plus den Führerschein kosten, wenn man beispielsweise beidhändig isst oder dadurch nicht mehr sicher fährt.