Crew Surprise: «Ein Pilot gab mit seiner Crew über 2000 Dollar im Steakhouse aus»

Swiss-Führungskräfte können ihre Crews auf ein Apéro oder ein Essen einladen, wenn Einsätze besonders anstrengend waren. Diese Spesen stiegen offenbar massiv in die Höhe. Das sagt die Airline.

Die Ausgaben dafür seien in den letzten Monaten massiv angestiegen, was die Airline nun in einem internen Video anspricht.

Die Spesen sollen nun wieder auf ein normales Niveau gebracht werden.

Die Swiss erachtet es als wertvoll, erfolgreiche und strenge Arbeitstage zu belohnen.

Die Sommerreisezeit ist für die Reisebranche immer anstrengend. Streiks, Gewitter und der europaweite Personalmangel haben die Bedingungen im letzten Sommer aber noch deutlicher erschwert.

Um den Crews nach besonders anstrengenden Flügen oder herausragenden Einsätzen etwas zurückzugeben, hat die Swiss ein Programm namens «Crew Surprise» eingeführt. Captains oder Maître de Cabines können so ihre Besatzung überraschen und beispielsweise auf einen Drink oder ein Essen einladen.



«Das ist grundsätzlich eine schöne Form der Anerkennung», sagt die 34-jährige Swiss-Flugbegleiterin O.T. Sie habe aber auch schon davon gehört, dass gewisse Runden ausgeartet seien: «Auf einem Nachtstop in den USA hat ein Pilot mit seiner zwölfköpfigen Crew über 2000 Dollar im Steakhouse ausgegeben. Das ist natürlich übertrieben.» Maître de Cabine R.G. habe auch schon davon Gebrauch gemacht: «Ich habe meine vier Kollegen nach dem Flug auf einen Drink eingeladen und die Rechnung dann eingeschickt», sagt der 29-Jährige.



Ausgaben im sechsstelligen Bereich

Dass es einige Kollegen und Kolleginnen mit der netten Geste zu grosszügig nahmen, bemerkt nun offenbar auch die Swiss. In einem internen Video, welches 20 Minuten vorliegt, zieht Martin Knuchel, der Head of Cabin Crew die Reissleine: «Wir haben in drei Monaten einen sechsstelligen Betrag mit einer Eins vorne dran ausgegeben». Grundsätzlich sei dies in Ordnung, da auch Geld vorhanden sei. Aber: «Wir müssen da wieder ein wenig einmitten, wir können nicht auf diesem hohen Niveau weiterfahren», präzisiert der oberste Kabinenchef.



Die Swiss bestätigt gegenüber 20 Minuten, dass diese Art von Wertschätzung sehr gut ankomme. Dass ihre Führungskräfte aber zu grosszügig mit den «Crew Surprise»-Spesen umgegangen sind, verneint Mediensprecherin Meike Fuhlrott: «Im angesprochenen Video wollte unser Head of Cabin Crew darauf aufmerksam machen, dass diese Überraschungen nun, nachdem die strengste Zeit des Jahres vorüber ist, wieder im üblichen Rahmen stattfinden sollen.» Zur Höhe des Budgets will sich die Fluggesellschaft nicht äussern, sie sagt aber, «dass die Möglichkeit in den vergangenen Sommermonaten häufig und gut genutzt wurde.»

Überraschung liegt im Ermessen der Führungsperson

Zudem liege es grundsätzlich im Ermessen der Führungspersonen in der Luft, wie die Besatzungen überrascht werden, so Fuhlrott. Das Programm sei zeitlich nicht begrenzt und laufe noch immer. «Es bietet sowohl dem Management als auch den Captains und Maîtres de Cabine die Möglichkeit, den Besatzungen irgendwo auf der Welt sogenannte «Magic Moments» zu bescheren. Erfolgreiche und strenge Arbeitstage dürfen so gerne belohnt werden, dies stärkt auch den Teamzusammenhalt.»



