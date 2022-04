Personalmangel – Crews am Anschlag – «bei Helvetic ist es noch viel schlimmer als bei der Swiss»

Angestellte im Büro müssen Arbeitstage aufteilen. Am Morgen sind sie in der Luft und am Nachmittag im Büro, wie der Insider sagt.

«Es ist noch nicht mal Sommer und wir sind schon völlig ausgebrannt»

Die Cabin Crews müssten nun sechs bis sieben Tage am Stück arbeiten und hätten danach einen Tag frei. Angestellte im Büro müssten wegen des Personalmangels Arbeitstage aufteilen. Am Morgen sind sie in der Luft und am Nachmittag acht Stunden im Büro, wie M. sagt.