Cricket-WM: Es ist das Turnier brisanter Duelle und Sensationen

1 / 8 Die wohl grösste WM-Sensation im Cricket gelang Afghanistan. REUTERS Der Aussenseiter besiegte Titelverteidiger England. REUTERS «Eine der grössten Sportüberraschungen aller Zeiten», schrieb CNN. REUTERS

Cricket-WM: Darum gehts In Indien findet die Cricket-WM statt, das Turnier mobilisiert die Massen.

Bereits nach drei Runden hat es zwei Sensationen gegeben.

Auch das brisanteste Duell dieser Endrunde wurde schon absolviert.

Es ist das zweitgrösste WM-Turnier einer bald wieder olympischen und der auf Social Media beliebtesten Sportart der Welt. Die Cricket-WM in Indien hält, was sie verspricht: Spektakel, Brisanz und Überraschungen.

Die extremen Zahlen zur WM

Die Cricket-WM gilt nach jener des Fussballs als das zweitgrösste Endrundenturnier und wird ebenfalls alle vier Jahre ausgetragen. Sechs Wochen dauert sie, bis am 19. November. Für den Final werden 1,5 Milliarden Fans vor dem TV und anderen Screens erwartet. Zehn Mannschaften haben sich qualifiziert und messen sich untereinander im Eintages-Cricket. Vor dem Turnier in Indien wurde der Gastgeber von den Buchmachern als Titelfavorit auserkoren. 2011 waren die Inder letztmals Weltmeister. Titelverteidiger ist England, Rekordsieger mit fünf Titeln ist Australien.

Cricket zieht die Massen an, das zeigte sich vor vier Jahren an der Endrunde in Australien. Der internationale Cricketverband gab bekannt, dass sich die Fans die Spiele in Down Under insgesamt über 13,7 Milliarden Stunden angesehen hatten. Diese horrende Zahl wird dank Streams und noch grösserer Weltbevölkerung dieses Mal wohl noch extremer ausfallen.

Das auch, weil der internationale Cricketverband ICC laut einer Studie von BCW Sports der beliebteste Sportverband auf Social Media ist. Über 92 Millionen Followerinnen und Follower tummeln sich auf Instagram, Facebook, X (ehemals Twitter), Tiktok und Youtube. «Die Dominanz des ICC ist darauf zurückzuführen, dass er eine grosse Fangemeinde in Märkten hat, die in den sozialen Medien sehr aktiv sind», schrieb Sportsbusiness.at im Januar.

Brisantes Spiel vor 120’000 Fans

120’000 Fans waren ins Narendra Modi Stadium von Ahmedabad geströmt, das grösste Stadion der Welt. Genau dort fand das wohl brisanteste Duell dieser WM statt. Indien traf auf Pakistan und gewann – zum achten Mal in acht WM-Partien gegen den unbeliebten Gegner. Bei diesem Duell geht es um mehr als nur Sport. Politisch haben sich die beiden Länder nach vier Kriegen zwar angenähert, aber das Verhältnis ist noch immer angespannt.

Was die beiden Nationen verbindet, ist Cricket. Es ist mit Abstand die beliebteste Sportart in beiden Ländern. Das grosse Geld ist jedoch nur in Indien zu machen, die Spieler in der Indian Premier League (IPL) sind Superstars und Millionäre. Pakistanische Spieler stehen in Indien nicht unter Vertrag.

Die Sensation des Turniers

Aussenseiter Afghanistan sorgte für die erste und womöglich grösstmögliche Sensation an diesem Turnier. Die Afghanen besiegten England, den Titelverteidiger. Die CNN schrieb von «einer der grössten Sportüberraschungen aller Zeiten». Die «Daily Mail» titelte: «Einer der grössten Schocks in der Geschichte der Weltmeisterschaft.» Es war erst der zweite WM-Sieg (in 18 Spielen) für Afghanistan bei der dritten Endrunden-Teilnahme. 2015 war bei der WM-Premiere der Erfolg gegen Schottland gelungen.

Ebenfalls überraschend und eigentlich eine Sensation, die neben der Afghanistans etwas verblasst, war der Sieg der Niederlande gegen Südafrika. Für die Niederländer war es erst der dritte WM-Erfolg überhaupt. «Es ist der bedeutendste und denkwürdigste Sieg für das niederländische Cricket», sagte Ex-Spieler Ryan ten Doeschate der BBC. Ryan Campbell, ehemaliger australischer Star, meinte: «Genau deshalb braucht man die kleinen Teams bei der Weltmeisterschaft. Das ist es, was Cricket auf die Landkarte bringt.»

Wieder olympisch nach 128 Jahren

2028 wird Cricket an den Olympischen Spielen in Los Angeles ins Programm zurückkehren – nach einer Pause von 128 Jahren. Das entschied das Internationale Olympische Komitee IOC kürzlich. Bei Olympia wurde Cricket bisher nur 1900 in Paris gespielt. Für LA ist ein Turnier für Frauen und Männer in einer kürzeren Version (Twenty 20) als im Original geplant.

Magst du Cricket? Ja klar, ich finde es spannend zum Zusehen und selber zu spielen. Ich schaus mir nur gerne an. Ich kenne die Sportart nicht. Nein, das ist mir zu langweilig.