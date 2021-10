Vor «sheesh» und «sus» : «Cringe» ist das deutsche Jugendwort des Jahres

Das jährliche Ranking misst Wortschöpfungen, die gerade besonders beliebt sind. Erst zum zweiten Mal in der Geschichte des Preises durften Jugendliche selbst mitentscheiden.

Der Preis geht dieses Jahr an «cringe».

«Cringe» ist in Deutschland das «Jugendwort des Jahres» 2021. Der Begriff beschreibt etwas Peinliches oder Unangenehmes und setzte sich bei einem finalen Voting des Langenscheidt-Verlags mit 42 Prozent der Stimmen durch, wie das Unternehmen am Montag in Stuttgart mitteilte.