Gegen Al-Hilal: Cristiano Ronaldo mit Ekel-Aktion

Den Saisonauftakt in der saudischen Profiliga mit Al-Nassr gegen Steven Gerrards Al-Ettifaq (1:2-Pleite) verpasste Cristiano Ronaldo am Montag. Drei Tage zuvor stand der Superstar aber im Final des Arab Club Champions Cup gegen Al-Hilal (2:1 nach Verlängerung) im Einsatz und leistete mit zwei Toren einen entscheidenden Anteil am Titelgewinn von Al-Nassr.