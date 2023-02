Al-Nassr: Cristiano Ronaldo erzielt erstes Tor für seinen Saudi-Club

Im dritten Spiel : Cristiano Ronaldo erzielt erstes Tor für seinen Saudi-Club

Fussball-Superstar Cristiano Ronaldo hat in seinem dritten Pflichtspiel endlich sein erstes Tor für seinen neuen Club Al-Nassr erzielt. Der 37-jährige Portugiese verwandelte am Freitag gegen Al-Fateh in der zweiten Minute der Nachspielzeit einen Foulelfmeter zum 2:2-Endstand und sicherte dem Titelanwärter noch einen Punkt. «Ich bin froh, mein erstes Tor in der saudischen Liga erzielt zu haben. Und über die grossartige Leistung der gesamten Mannschaft, die ein wichtiges Unentschieden in einem sehr schwierigen Spiel erreicht hat», schrieb Ronaldo auf Instagram.