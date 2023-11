Ragaz SG: Er ist hier! 

Das Team spielt in der EM-Quali am Donnerstag in Vaduz gegen Liechtenstein.

Cristiano Ronaldo wurde am Mittwochabend in Bad Ragaz SG gesichtet.

Grosse Aufregung am Mittwochabend im sonst so ruhigen Rheintaler Kurort Bad Ragaz. Als Cristiano Ronaldo vor dem Hotel Quellenhof aus dem Bus steigt, kreischen die Fans, versuchen, an den Superstar heranzukommen (siehe Video oben). Es brauchte gleich mehrere Sicherheitskräfte, um die Anhänger in Schach zu halten.