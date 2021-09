178 Einsätze : Cristiano Ronaldo feiert Rekordspiel mit Last-Minute-Treffer

Cristiano Ronaldo hat den nächsten Rekord aufgestellt. Der Superstar ist nun der alleinige Rekordspieler der Champions League.

Cristiano Ronaldo hat die nächste Bestmarke in der Champions League aufgestellt. Der Fussball-Profi von Manchester United stand am Mittwochabend beim 2:1 (0:0) gegen den FC Villarreal zum 178. Mal im höchsten europäischen Wettbewerb auf dem Feld und krönte seinen Auftritt auch noch mit dem Siegtreffer in der fünften Minute der Nachspielzeit.