Cristiano Ronaldo flüchtet wegen Schafen aus seiner Luxus-Villa

Ronaldos Kinder schienen Gefallen an den Schafen gehabt zu haben.

Die Schafe in der alten Nachbarschaft hatten für Unruhe gesorgt.

Cristiano Ronaldo und seine Freundin Georgina Rodriquez leben neu in Cheshire.

In ihrem neuen zu Hause verfügt die Familie Ronaldo über einen Pool, einen Kinoraum und eine grosszügige Garage.

Cristiano Ronaldo hat seine eben erst bezogene Luxus-Villa in Manchester bereits wieder verlassen.

Nach zwölf Jahren ist Ronaldo zurück in Manchester. Dort war er erst vor wenigen Tagen mit seiner Partnerin Georgina Rodriguez und den vier Kindern in eine Luxus-Villa gezogen. In dem 8-Millionen-Franken-Haus blieben der Superstar und seine Familie aber nur für eine kurze Zeit. Die «Sun» berichtet, dass der Portugiese trotz des wunderschönen Anwesens und der hügeligen Felder und Wälder bereits wieder umgezogen ist.