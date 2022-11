Cristiano Ronaldo greift sich in die Hose und steckt sich etwas in den Mund 

Was macht Ronaldo da? Der Superstar fummelt in der Hose herum und schiebt sich dann etwas in den Mund.

Und dann war da noch eine Szene. In der 37. Minute griff sich der «Man of the Match» in die Hose. Sekundenlang suchte er etwas, kramte herum. Dann zog er die Hand wieder heraus und führte sie zum Mund. Anschliessend kaute er genüsslich auf etwas herum.

«Schon sehr merkwürdig»

Doch was war das? Die portugiesische Zeitung «Record» spekulierte am Freitag, dass es ein Kaugummi gewesen sein könnte, nur um diese Idee im gleichen Artikel wieder als «unwahrscheinlich» einzustufen. Englische Medien glaubten derweil genau an einen Kaugummi. Das Blatt «A Bola» war sich dagegen sicher, dass der 37 Jahre alte Captain sich «einen Energieriegel» in der Hose besorgt habe. Auch eine Tablette könnte Ronaldo in seiner Hose aufbewahrt haben – so das Medium.