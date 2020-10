Am Mittwoch hätte CR7 in der Nations League gegen Schweden spielen sollen.

Doch wer sich jetzt Sorgen um den 35-Jährigen macht, der kann aufatmen. Denn der Verband teilt mit, dass es dem Juventus-Star gut gehe. Der 35-Jährige befinde sich in Isolation. Ansteckungen innerhalb der Mannschaft sollen vermieden worden sein. Die Portugiesen schreiben: «Nach dem positiven Resultat sind die verbleibenden Spieler am Dienstagmorgen erneut getestet worden. Alle haben ein negatives Ergebnis.» Sie stünden am Mittwoch gegen Schweden zur Verfügung.

Ob Ansteckungen aber tatsächlich vermieden worden sind, bleibt abzuwarten. So postete Ronaldo etwa am Montagabend noch ein Foto von einem Team-Essen auf Instagram. Darauf zu sehen: Die gesamte portugiesische Fussballnationalmannschaft, die fröhlich beisammen sitzt und zu Abend isst.

Am Sonntagabend tauschte Ronaldo noch das Trikot

Was für Folgen das positive Testergebnis des Portugiesen hat, ist derzeit also noch nicht ganz absehbar. Sicher ist nur, dass nun wohl auch der französische Nationalspieler Eduardo Camavinga ins Grübeln gerät. Der junge Franzose erhielt nämlich nach der Partie am Sonntagabend das Trikot von Ronaldo. Und Camavinga war so glücklich über diese Errungenschaft, dass er auf den sozialen Netzwerken stolz verkündete: «Ich werde es nicht waschen.» Ob er diese Entscheidung nun revidiert?