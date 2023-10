Cristiano Ronaldo: Iranische Künstlerin beschützt Superstar

Cristiano Ronaldo war im September mit seinem Team Al-Nassr in den Iran gereist.

Zuletzt gab es verrückte Gerüchte um Cristiano Ronaldo. Grund dafür waren Medienberichte, dass dem Superstar 99 Peitschenhiebe drohen , wenn er das nächste Mal in den Iran einreist. Die angebliche Begründung: Der Portugiese hat bei seiner letzten Reise die Künstlerin Fatemeh Hamami umarmt und geküsst (siehe Video oben). Das gilt im streng muslimischen Land als Ehebruch.

Die iranische Botschaft wehrte sich jedoch vehement und sagte in einem Statement: «Wir dementieren strikt, dass es ein Gerichtsurteil gegen einen internationalen Sportler im Iran gegeben hat.» Nun hat sich auch Hamami zu Wort gemeldet. Die grösstenteils gelähmte Frau hatte dem Fussballer ein Bild gewidmet. Das Treffen fand im Rahmen der asiatischen Champions League statt, in welcher Ronaldo-Club Al-Nassr im September auf Persepolis (2:0) in Teheran traf.