Cristiano Ronaldo Jr. (13) spielt bald auch für Al-Nassr

Der Portugiese spielt seit Januar für Al-Nassr in der höchsten saudiarabischen Liga.

Cristiano Ronaldo war im Januar der erste Superstar, der in die saudiarabische Liga wechselte, im Sommer zogen viele Stars nach. Bald wird schon ein weiteres Talent für den Ronaldo-Club Al-Nassr kicken. Dieser Transfer kommt jedoch nicht überraschend, handelt es sich bei dem 13-Jährigen doch um Ronaldos ältesten Sohn Cristiano Jr.

Wie saudiarabische Medien berichten soll der 13-Jährige nächstens ins Training der U-13 integriert werden. Wie der Vater wird auch der Sohn die Nummer 7 tragen. Cristiano Jr. kickte schon bei den vorangegangenen Clubs seines Vaters, Manchester United, Real Madrid und Juventus Turin, im Nachwuchs – und das beinahe so erfolgreich wie sein alter Herr.

Machts Ronaldo wie James?

Zwar wird bei den Junioren noch nicht so genau Buch geführt wie bei den Profis, aber es wird berichtet, dass der Junior beispielsweise bei Juve in 23 Spielen satte 58 Tore erzielt habe. Im Vergleich machte sein Vater, seit er bei Al-Nassr unter Vertrag steht, 25 Tore in 30 Partien.