Saudiarabien: Cristiano Ronaldo zeigt Kreuz-Jubel

Vor wenigen Tagen jährte sich der Tag zum zehnten Mal, an dem Cristiano Ronaldo seinen mittlerweile legendären «Siuuu-Jubel» zum ersten Mal aufführte. Kleiner Sprung in die Höhe, Beine auf die Seite – in diesem unvergleichbaren Stil zelebriert der portugiesische Superstar seitdem die meisten seiner vielen Tore – so auch bei seinem aktuellen Club Al-Nassr in Saudiarabien.