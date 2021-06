Drei Torrekorde - Cristiano Ronaldo bricht Rekord um Rekord

Mit 109 Toren in 179 Länderspielen steht er nun auf gleicher Stufe wie der langjährige Rekordhalter Ali Daei.

Die Portugiesen standen am Mittwochabend beim Spiel gegen Frankreich kurzzeitig vor dem Vorrunden-Aus bei der EM. Mit einem 2:2 gegen Gruppensieger Frankreich und dank des 2:2-Unentschiedens zwischen Deutschland und Ungarn konnten sie sich noch in die K.o.-Phase retten. Nicht zuletzt durch die beiden Tore des Superstars Cristiano Ronaldo – der mit dem Doppelpack in die Geschichte eingeht und gleich drei Rekorde besiegelte.