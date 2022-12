Katar 2022: Cristiano Ronaldo landet im WM-Flop-Team

Keine guten Nachrichten für Cristiano Ronaldo. Der Portugiese wurde in ein Flop-Team der WM gewählt.

Ein Datenanbieter wählte den Portugiesen in eine Flop-Auswahl.

Während die 20-Minuten-Community wenig überraschend Lionel Messi ins Dreamteam der WM wählte und auch die Fifa den argentinischen Superstar zum besten Spieler des Turniers kürte, bekommt Cristiano Ronaldo für seine Leistungen in Katar eine Auszeichnung, auf die er wohl hätte verzichten können.

Das Statistikportal Sofascore wählte den portugiesischen Superstar nämlich in die Flop-Elf der WM. Auf einer Skala von ein bis zehn Punkten erhielt Ronaldo bloss 6,46 Zähler für seine Performance in Katar. Nicht nur Sofascore sah den Auftritt des fünffachen Ballon d’Or-Gewinners kritisch.

Matthäus kritisiert Ronaldo

Auch Deutschland-Legende Lothar Matthäus bezeichnete Ronaldo in der «Bild» als «grosser Flop dieser WM». Mit seinen Ego-Trips habe er seiner Mannschaft geschadet und auch sich selbst, meint der Weltmeister von 1990 und erklärt, der Portugiese habe sein Denkmal nachhaltig beschädigt. «Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass er noch bei irgendeinem Verein unterkommt. Irgendwie tut Ronaldo mir leid», zeigt Matthäus sogar Mitleid mit dem 37-Jährigen.

Um bei Sofascore in die Auswahl der schlechtesten Spieler der WM aufgenommen zu werden, mussten die jeweiligen Akteure mindestens viermal zum Einsatz kommen. Das erklärt, warum sich kein Spieler, dessen Mannschaft bereits in der Gruppenphase ausschied, in der Auswahl befindet.