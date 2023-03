Cristiano Ronaldo lobt die Liga in Saudi-Arabien

Ronaldo kennt sich aus in Europa. Der mittlerweile 38-Jährige spielte bereits in England, Italien, Spanien und Portugal. Und nun eben in Saudiarabien. Als sportlichen Abstieg will der fünfmalige Weltfussballer das Engagement in Riad, das ihm ein Jahresgehalt von 200 Millionen Euro einbringt, aber nicht sehen – ganz im Gegenteil. Denn am Rande des portugiesischen Teamcamps schwärmte Ronaldo von der saudischen Liga in den höchsten Tönen.