Tiktok: KI-Songs von Cristiano Ronaldo gehen viral

So tönt der Coldplay-Hit «Viva la Vida» von Cristiano Ronaldo. Tiktok/classycr7

Darum gehts Gesangs-Videos von Cristiano Ronaldo gehen auf Tiktok viral.

Dabei handelt es sich um Songs, die mit einer KI erstellt wurden.

Ronaldo zeigte sich aber auch schon «in echt» als leidenschaftlicher Sänger.

Erst vor knapp zwei Wochen sorgte Roger Federer mit seinem Gastauftritt beim Coldplay-Konzert in Zürich für Aufsehen. Der Maestro begnügte sich im Letzigrundstadion mit seiner Rolle als Perkussionist und verzichtete auf eine Gesangs-Performance. Inbrünstig den Coldplay-Hit «Viva la Vida» singen hört man derweil aber neuerdings Fussball-Ikone Cristiano Ronaldo auf Tiktok (siehe Video oben).

Doch handelt es sich dabei tatsächlich um den 38-jährigen Portugal-Superstar? Mitnichten. Allerdings hört sich die Stimme in dem besagten Video sehr ähnlich wie diejenige Ronaldos an. Grund dafür ist, dass für das Video keine menschliche Stimme, sondern eine durch künstliche Intelligenz (KI) erstellte verwendet wurde.

Über 2,6 Millionen Klicks für Eminem-Song

Lieder, Dialog-Fragmente und Stimmen kann die KI mittels Stimmengenerator erzeugen. Dabei setzt der Generator maschinelles Lernen ein, um eine möglichst natürlich klingende Sprache zu replizieren. Da von international berühmten Personen wie Cristiano Ronaldo im Internet zig Hundert Stunden an Videos und Audiodateien verfügbar sind, können die maschinellen Lernmodelle so aus den einzeln zusammengefügten Schnipseln neuen Output erstellen.

Der Coldplay-Evergreen kommt in der Audio-Version auf Tiktok (Stand Freitagnachmittag) auf über 200’000 Klicks. Andere Lieder des «KI-Cristianos» gehen sogar noch viraler. Während ein Clip mit «Young and Beautiful» der US-amerikanischen Sängerin Lana Del Rey an der 2-Millionen-Klick-Grenze kratzt, schauten sich sogar über 2,6 Millionen Menschen den rappenden Ronaldo mit dem Eminem-Klassiker «Superman» an.

Auch der echte Ronaldo singt

Dass der echte Cristiano Ronaldo dem Singen ebenfalls nicht abgetan ist, zeigte er in der Vergangenheit schon des Öfteren. So ist der heutige Al-Nassr-Stürmer etwa in seiner eigenen Doku zu sehen, wie er auf einer Reise mit der portugiesischen Nationalmannschaft im Flugzeug voller Leidenschaft «Stay» von R&B-Queen Rihanna trällert.

In der Netflix-Serie seiner Freundin Georgina zeigt sich «CR7» zudem von seiner romantischen Seite, als er für seine Herzensdame einen Song des portugiesischen Sängers Nininho Vaz Maia zum Besten gibt. «Cris kennt all seine Lieder auswendig», verriet Georgina in der Dokumentation. Ein Lied in seiner Muttersprache sang der fünffache Weltfussballer dereinst auch 2018, als er nach dem Transfer zu Juventus Turin vor seinen neuen Teamkollegen das übliche Aufnahmeritual mit einer portugiesischen Ballade bestritt. Die Nationalhymne singt der 200-fache Internationale natürlich ebenfalls bei jeder Partie textsicher und lautstark mit.

