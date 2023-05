Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez küssen Krisen-Gerüchte weg

Die Gerüchte um eine ernst zu nehmende Liebeskrise bei Fussball-Superstar Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez wurden in den letzten Tagen immer lauter. «Es geht ihnen nicht gut und es ist wahrscheinlich, dass sie sich trennen werden», offenbarte ein vermeintlicher Freund von Ronaldos Mutter erst kürzlich in der portugiesischen TV-Sendung «Noite das Estrelas». Grund für Unstimmigkeiten sei das überhebliche Verhalten der 29-Jährigen. Doch davon scheint das Paar nichts wissen zu wollen und knutscht nun auf einem neuen Instagram-Schnappschuss die Spekulationen weg.

Das eindeutige Bild zeig den 38-Jährigen mit seiner Liebsten. Die beiden sitzen im Restaurant an einem Tisch, geben sich ein zärtliches Küsschen und stossen mit ihren Cocktailgläsern an. Ein Foto, das wirkt, als wolle er damit den Schlagzeilen etwas entgegensetzen. Die Worte, die er dazu verfasst, verleihen der Botschaft an seine über 580 Millionen Follower Nachdruck: «Cheers to Love» schreibt er dazu – zu Deutsch: «Ein Hoch auf die Liebe». Schliesslich fügt er noch ein Kuss-Emoji an.