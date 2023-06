Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez zeigen sich in Madrid

Georgina Rodriguez soll der Erfolg zu Kopf gestiegen sein. Zudem soll sie Cristiano Ronaldo (38) und die gemeinsamen Kinder zunehmend vernachlässigen. Beides Gründe, warum es wahrscheinlich sei, «dass sie sich trennen werden», ist sich ein vermeintlicher Freund von Cristiano Ronaldos Mutter sicher, wie er vor einigen Wochen in der portugiesischen TV-Sendung «Noite das Estrelas» verriet. Obwohl das Paar bereits diverse öffentliche Dementi abgab und es kaum Hinweise auf Beziehungsprobleme gibt, halten die spanischen Medien an einer Krise fest. Nun gibt es neue Fotos der beiden aus Madrid, die die Gerüchteküche wohl erneut anheizen dürften.

In einem cremefarbenen Minikleid und kniehohen, lila Stiefeln schlenderte die 29-Jährige neben Ronaldo durch die spanische Hauptstadt. Der Al-Nassr-Spieler trug ein braunes T-Shirt , weisse Röhrenjeans und braune Sneakers. In der Hand hielt er eine schwarze Herren-Clutch von Louis Vuitton.

«Wundervoller Vor-Geburtstagstag mit meinen Jungs»

Am Samstag teilte Rodriguez bereits Fotos von ihrem Ausflug mit ihren fünf Kindern in die spanische Natur auf Instagram. «Wundervoller Vor-Geburtstagstag mit meinen Jungs. Bienenstich inklusive», schreibt sie zu einer Reihe an Fotos, auf denen sie unter anderem in einem Crop-Top und passenden Shorts auf einem Fels posiert. Cristiano ist auf den Bildern nicht zu sehen.