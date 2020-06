Gruss aus den 80ern

Cristiano Ronaldo verblüfft mit blumigem Outfit

Der Stürmer von Juventus Turin teilt in den sozialen Medien ein Foto von seinem neuen Sommer-Style. Dieser ist mehr als gewöhnungsbedürftig.

Dass er zur Extravaganz neigt, steht wohl ausser Frage. Dass er sich allerdings auch blumig bunt kleiden kann, ist definitiv neu: Cristiano Ronaldo, Stürmer im Dienste von Juventus Turin, Garant für Tore, Erfolge und Titel. Am Freitag hatte er beim 4:0-Heimsieg Juves gegen Lecce in der Serie A ein Tor vorbereitet und eines selbst erzielt – per Penalty. Grund genug, um am Samstag mit einem guten «Vibe» und einem speziellen Outfit ins Wochenende zu starten.