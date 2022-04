Cristiano Ronaldo veröffentlicht Foto mit Tochter samt Liebeserklärung

Beim Spiel Liverpool gegen Manchester United klatschte das ganze Stadion für Cristiano Ronaldo. Der neugeborene Sohn des Portugiesen ist am Ostermontag verstorben.

Am Ostermontag gaben Ronaldo und Rodriguez bekannt: Der Junge ist bei der Geburt gestorben.

Am 18. April schockten Fussball-Superstar Cristiano Ronaldo und seine Freundin Georgina Rodriguez die Welt. Im Oktober hatte das Paar bekannt gegeben, dass Rodriguez Zwillinge erwarten würde. Doch am Ostermontag verkündete dann das Paar, dass eines der Zwillingskinder bei der Geburt gestorben ist. «Mit tiefster Trauer müssen wir mitteilen, dass unser Junge verstorben ist», hiess es in dem Instagram-Statement. «Nur die Geburt unseres Mädchens gibt uns die Kraft, diesen Moment mit etwas Hoffnung und Freude zu erleben.»