Transfer: Superstar Cristiano Ronaldo wechselt nach Saudiarabien

IMAGO/Russian Look

Cristiano Ronaldo wechselt in die Wüste Saudiarabiens.

Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, ist der Wechsel des Portugiesen in die Wüste Saudiarabiens durch. Cristiano Ronaldo (37) unterschreibt einen Zweineinhalb-Jahres-Vertrag bei Al Nassr FC. Demnach soll Ronaldo am Freitagnachmittag das neue Arbeitspapier unterzeichnet haben. Der Portugiese wird in Zukunft eine astronomische hohe Summe Geld verdienen.