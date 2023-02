Saudiarabien: Cristiano Ronaldo knackt 500-Tore-Marke

Cristiano Ronaldo sorgt für sportliche Schlagzeilen – und was für welche. Der 38-Jährige feierte am Donnerstagabend mit seinem Club Al-Nassr einen 4:0-Kantersieg gegen Al-Wehda. Das Besondere: Der Superstar steuerte alle Treffer selbst bei. So netzte der Portugiese, der seinen vierten Einsatz in der saudiarabischen Liga hatte (bisher ein Tor), in den Minuten 21, 40, 53 (Penalty) und 61 ein. Seine Treffer feierte er mit seiner berühmten «Siuuu»-Pose.