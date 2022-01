Cristiano Ronaldos Freundin Georgina Rodriguez zeigt ihren Babybauch

In knapp zwei Monaten begrüssen Cristiano Ronaldo (36) und seine Freundin Georgina Rodriguez Kind Nummer fünf und sechs. Das Paar erwartet Zwillinge – ein Junge und ein Mädchen, wie sie bereits auf Instagram verraten haben. Nun präsentiert die 27-Jährige ganz stolz ihren siebenmonatigen Babybauch auf Instagram.

Auf dem neuen und etwas verschwommenen Schnappschuss zeigt sich Georgina, deren eigene Reality-Show «I am Georgina» am 27. Januar auf Netflix startet, in einem schwarzen legeren Outfit. Ihre Hand platziert sie dabei stolz auf ihren Babybauch. Darunter kommentiert die werdende Mutter auf Spanisch: «Drei Herzen».