So luxuriös wohnte der Superstar – Cristiano Ronaldos Mega-Villa in Turin kann nun gemietet werden

Viel Zeit verbrachte der Superstar in seinem Wellnessbereich.

In dieser Luxus-Villa hat Ronaldo gewohnt.

Ronaldo wohnt nicht mehr in Turin.

Nun steht CR7s Villa in Turin zur Miete ausgeschrieben.

Es war eine Überraschung, als der portugiesische Superstar Cristiano Ronaldo bekanntgab, dass er Juventus Turin in Richtung Manchester United verlassen wird. Mit seiner ganzen Familie zog der Superstar in eine Luxus-Villa in Manchester und bekam dort nach wenigen Tagen Probleme mit den Schafen vor seiner Villa.