Cristiano Ronaldos Schwiegervater war ein verurteilter Drogendhändler

Georgina Rodriguez führt mittlerweile ein Leben im Luxus. Ihre Vergangenheit ist jedoch alles andere als glamourös. Die Freundin des Fussballstars wuchs in kriminellen Verhältnissen auf.

Darum gehts Georgina Rodriguez ist seit sechs Jahren die Frau an Cristiano Ronaldos Seite.

Seither lebt die gebürtige Argentinierin ein luxuriöses Leben – inklusive Yachten, Privatjets und Designerklamotten.

Aufgewachsen ist sie allerdings in sehr bescheidenen und gar kriminellen Verhältnissen.

Ihr Vater war zu seinen Lebzeiten ein verurteilter Drogendealer und sass mehrere Jahre im Gefängnis.

Daher hat sich ihr Onkel um die heute 28-Jährige gekümmert. Doch das Verhältnis zu ihm scheint heute angespannt.

Luxus, Glamour und Reichtum – so lässt sich die Welt von Georgina Rodriguez knapp zusammenfassen. Während ihres Jobs als Verkaufsassistentin bei Gucci lernte sie vor sechs Jahren Cristiano Ronaldo kennen und wurde durch die Beziehung mit dem Fussballstar weltberühmt. «Ich habe immer davon geträumt, einen Märchenprinzen an meiner Seite zu haben – jetzt habe ich ihn», sagte sie im Trailer zu ihrer eigenen Netflix-Serie «I am Georgina». Dabei war das Leben der heute 28-Jährigen nicht immer nur ein Märchen.

Das Model wurde in Buenos Aires geboren, lebte aber sein ganzes Leben im Norden Spaniens. «Mein Vater ist Argentinier und meine Mutter stammt aus Murcia. Sie gingen mit meiner Schwester Ivana nach Buenos Aires, um die Familie meines Vaters kennenzulernen. Sie beschlossen, eine Weile dortzubleiben, und ich wurde geboren», so Georgina einst in einem Interview. «Als ich ein Jahr alt war, kehrten wir zurück nach Spanien.»

Die Familie lebte in bescheidenen Verhältnissen – weit weg von Luxus, den Georgina heute kennt. «Ich weiss, wie es ist, bis zum Ende des Monats mit wenig Geld auskommen zu müssen», sagte sie der «Instyle». Und ergänzt: «Ich kann mich in die Situation vieler Menschen wegen meiner bescheidenen Herkunft hineinfühlen. Ich musste hart arbeiten und viele Opfer bringen.» Mit weiteren Details zu ihrer Vergangenheit hielt sie sich allerdings vornehm zurück. Ein Grund dafür könnte ihr Vater sein.

Zwei Mal verhaftet

Jorge Rodriguez war ein Drogendealer. 2003 wurde er in Spanien zu elf Jahren Gefängnis und einer Geldstrafe von umgerechnet 124’000 Franken verurteilt, weil er beim Schmuggeln von 83 Prozent reinem Kokain von Spanien nach Frankreich erwischt wurde. Er versuchte, einer Verhaftung zu entkommen, indem er die Drogen aus dem Fenster seines damaligen Fiat Tipo warf. 2008 wurde der einstige Fussballspieler frühzeitig freigelassen, doch nur kurze Zeit später klickten erneut die Handschellen.

Am 22. November 2010 verurteilte ihn ein Richter zu einer zweijährigen Haftstrafe, da er mit sechs Komplizen Cannabisharz von Marokko nach Spanien schmuggelte. Eine Quelle des spanischen Gefängnisdienstes bestätigte der «Daily Mail», dass Georginas Vater zwischen 2003 und 2013 seine Zeit im Strafvollzugszentrum Zuera in der nördlichen Provinz Saragossa und in Gefängnissen in den Provinzen Alicante und Murcia verbracht hatte.

Angespannte Familienverhältnisse

Es wird angenommen, dass Jorge nach Verbüssung seiner Haftstrafe im August 2013 des Landes verwiesen wurde. Daher lebte er in Argentinien vom Geld seiner beiden Töchter Georgina und Ivana. 2019 verstarb er gemäss dem «Hola»-Magazin schliesslich im Alter von 70 Jahren .

Dass ihr Vater einem Schlaganfall erlag, soll Georgina ihrer Familie verschwiegen haben. Das behauptete zumindest ihr Onkel, bei dem sie aufwuchs, als Jorge Rodriguez ins Gefängnis musste. «Niemand hat uns gesagt, dass Jorge gestorben ist. Ich weiss nicht, warum Georgina es uns nicht gesagt hat. Ich habe versucht, sie zu erreichen», sagte er gegenüber «The Sun». Generell scheint das Verhältnis zwischen Ronaldos Freundin und ihrer Familie angespannt zu sein. «Ich habe auf Cristianos Facebook-Profil geschrieben: ‹Du hast die böseste Frau an deiner Seite› und ‹wenn du es wissen willst, kontaktiere mich, ich werde es dir sagen›», so Hernandez weiter.