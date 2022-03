Iñaki Urdangarin: Nach Trennung küsst Cristina von Spaniens Ex seine Geliebte beim Yoga

Wenige Tage zuvor wurde der 54-Jährige händchenhaltend mit Ainhoa Armentia Acedo in Frankreich gesichtet. Bereits hier wurden Gerüchte um eine Ehekrise immer lauter.

Nach dem Liebes-Aus mit Noch-Ehefrau Cristina von Spanien scheint sich Iñaki Urdangarin ein neues Leben aufzubauen. Immer öfter an seiner Seite zu sehen: seine angebliche Freundin Ainhoa ​​Armentia Acedo. Die beiden wurden in den vergangenen Wochen des Öfteren von Paparazzi des «Hola!»-Magazins gesichtet.

Damit scheint ein Liebes-Comeback mit seiner Ex Cristina von Spanien ausgeschlossen.

Spanische Medien berichten, dass es sich bei der neuen Frau an seiner Seite um die Anwältin Ainhoa Armentia Acedo (43) handelt.

Der 54-Jährige wurde in der jüngsten Vergangenheit vermehrt mit seiner Geliebten in der Öffentlichkeit erwischt.

Ausgerechnet am Strand von Vitoria, wo er viele Sommer mit seiner Familie verbrachte, wurde Iñaki Urgandarin Anfang Jahr händchenhaltend mit einer fremden Frau erwischt. Ein Skandal am spanischen Hof, war er zu diesem Zeitpunkt noch mit Ehefrau Infantin Cristina de Borbón (56) liiert. Kurz darauf gab das Paar offiziell seine Trennung bekannt. Ein Liebes-Comeback des 54-Jährigen und der Schwester von Spaniens König Felipe (54) scheint ausgeschlossen, baut er sich bereits ein neues Leben auf – an der Seite seiner Geliebten.