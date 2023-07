Critical Mass: Werden heute Velofahrer verzeigt?

Das musst du zur Critical Mass am Freitag wissen

Das Statthalteramt Bezirk Zürich hat vor wenigen Wochen entschieden, dass die Critical Mass bewilligungspflichtig ist. «Wird für die Demonstration am 28. Juli keine Bewilligung eingeholt, ist sie illegal. Das heisst: Die Demonstrierenden machen sich bei einer Teilnahme strafbar», sagte Polizeikommandant Beat Oppliger in einer Medienkonferenz am 12. Juli. Auf Twitter führte die Stadtpolizei Zürich am Mittwoch aus, dass die Teilnehmenden mit Verzeigungen rechnen müssen. Wie genau die Stadtpolizei dabei an der Critical Mass genau vorgehen will, wird nicht kommuniziert.