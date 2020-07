Karriere-Ende? PR-Stunt?

Cro begräbt seine berühmte Panda-Maske

In einem symbolischen Video verabschiedet sich Deutschrapper Cro von seiner Panda-Maske. Was bedeutet das? Wir haben vier Theorien.

Seit er Anfang 2012 als Cro mit «Easy» die Charts gestürmt hat, zeigt sich Carlo Waibel (30) in der Öffentlichkeit ausschliesslich mit Panda-Maske. 2017 trat er erstmals mit seinem stilvolleren, komplett in Weiss redesignten Blickschutz auf, der mehr nach Kunst und weniger wie bis anhin nach Fünf-Stutz-Plastikteil im Fasnachtsartikel-Sale aussieht.

Nun hat der erfolgreiche Deutschrapper offensichtlich auch davon genug. Zumindest schaufelt er seiner Maske in einem neuen Social-Media-Video (oben!) ein Grab, schüttet es zu und beschriftet es mit «R.I.P.», also «Rest in Peace» («Ruhe in Frieden») – so betitelt er den Clip auch.