Gegen Foodwaste - «Croppy»-App soll die Ernte vor dem Müll retten

Zwei Zugerinnen haben die App lanciert. Mit der App will man die Ernte vor dem Müll retten und Foodwaste entgegenwirken.

Mit der App will man die Ernte vor dem Müll retten und Foodwaste entgegenwirken. «Croppy soll eine einfache Möglichkeit sowohl für Konsumenten wie auch für Bauern bieten, Ernteprodukte, die vielleicht optisch nicht den Ansprüchen von Grossverteilern entsprechen oder einfach mengenmässig nicht abgenommen werden, zu kaufen oder zu verkaufen.» In der App sind zurzeit allerdings erst wenige Angebote von Bäuerinnen und Bauern vorzufinden. Das liege daran, dass die App erst seit zwei Wochen heruntergeladen und seit Freitagabend nicht nur für den Kanton Zug zur Verfügung steht, sondern schweizweit genutzt werden kann. «Wir sind allerdings schon mit ein paar Bäuerinnen und Bauern in Kontakt und hoffen, dass jeden Tag neue Angebote dazukommen», führt Regie Bo weiter aus.