Teure Behandlungen – Crowdfunding-Aktion rettet schwer verletzter Katze das Leben

Islay hatte Prellungen und Schürfungen erlitten. Später schwollen ihr Bauch und ein Bein an. Ein Teil der Haut hatte sich vom Gewebe darunter abgelöst und starb ab. Die Katze muss seither aufwendig in einer Klinik gepflegt werden und hat mehrere Operationen hinter sich.

Haut und Fell lösten sich ab

Wieder fuhren die Besitzer in die Klinik. «Dort wurde eine Wunddrainage gemacht, damit die Flüssigkeit abfliessen kann», so Babacanli. Man stellte fest, dass sich die Haut vom Gewebe darunter abgelöst hatte. Nach einer Woche durfte sie wieder zurück nach Hause. Die Besitzer bekamen den Hinweis, dass sie Fell verlieren könnte, weil die Haut abstirbt. «Eines Morgens sah meine Freundin eine Blutlache am Boden. Islay hatte an der Seite des Bauches eine grosse Wunde und das Fell fehlte ihr.» Wieder brachten die Besitzer ihre Katze in die Klinik. «Seither ist sie permanent in Behandlung und hatte schon mehrere Operationen», sagt Babacanli.