Kinosterben in Luzern: Crowdfunding-Community rettet Stattkino vor dem Aus

Spezielles Filmprogramm für das 30-Jahr-Jubiläum

Teil dieses besonderen Filmprogramms, das für das 30-Jahr-Jubiläum des Kinos organisiert wird, ist ein Stummfilm, der von einem ukrainischen Musiker vertont wird. «Damit können wir auch unser Engagement für die Ukraine zeigen», sagt der Geschäftsführer. Auch ein Dokumentarfilm über den Oscar-Preisträger und Komponisten Ennio Morricone wird in der Weihnachtszeit ausgestrahlt, zusammen mit Kultfilmen wie «Cinema Paradiso» und «Once Upon a Time in the West», für die Morricone die Musik komponiert hatte.