Kater Momo in Not: Crowdfunding für lebensrettende Penis-OP gestartet

Momo ist ein zweijähriger Kater und gehört Melissa (26) und Roman (30). Die ersten Probleme bei dem zuvor gesunden Tier gab es am 24. August: «Er konnte nicht pinkeln, hat gemaunzt und gejammert und dann kam irgendwann Blut – da wussten wir, wir müssen notfallmässig in die Tierklinik», erzählt Roman. Momo bekam dort einen Katheter, der 800 Franken gekostet hat und das Problem lösen sollte.

«Unsere Kreditkarte und das Bankkonto sind im Minus»

Roman und Melissa bringen Momo noch drei weitere Male für eine Katheterisierung in die Klinik. «Das hat uns ein Vermögen gekostet. Die Kreditkarte ist jetzt 1200 Franken im Minus, unser Bankkonto bei etwa 1800. Wir waren so verzweifelt, ich habe sogar Teile meiner geliebten Pokémon-Sammlung verkauft, weil ich meine Freundin und den Kater nicht leiden sehen kann», erzählt Roman, der als Berufsbildner arbeitet.

«Der Penis muss amputiert werden»

Vergangene Woche, nach einem weiteren Besuch in der Tierklinik, dann die Diagnose: Nierensteine und Griess. Die einzige dauerhafte Lösung: Der Penis des Katers muss amputiert werden. Andernfalls müsste er ständig wieder katheterisiert werden – oder eingeschläfert , was für das Paar keine Option ist. «Wir waren wirklich verzweifelt. Wir konnten uns die 3500 Franken für diese Operation und eine weitere Katheterisierung nicht leisten und haben auch keine Lösung für eine Ratenzahlung gefunden», sagt Roman. Schliesslich habe die Tierklinik selbst das Crowdfunding vorgeschlagen.

«Wir hatten da erst etwas Angst davor, wie das in der Öffentlichkeit ankommt. Wir wollten nicht den Eindruck erwecken, dass wir betteln! Aber am Ende haben wir uns trotzdem dafür entschlossen – hier geht es um ein Tierleben, da ist mir mein Image eigentlich ziemlich egal», sagt Roman. «Wir haben uns auch an Tierhilfs-Organisationen gewendet, dort hat Handicapcats.ch 300 Franken gespendet und andere haben den Aufruf geteilt.» So kamen durch das Crowdfunding für Momo innert 24 Stunden rund 1000 Franken zusammen – genug für die Anzahlung.