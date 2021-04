Liegenschaft muss geräumt werden : Crowdfunding soll Zukunft von Seilpark Gantrisch sichern

Der Seilpark Gantrisch muss Ende des Jahres von seinem aktuellen Standort weichen. Ein Neuer ist bereits gefunden. Doch um die neue Anlage zu realisieren, sind die Betreiber auf finanzielle Unterstützung aus der Bevölkerung angewiesen.

Am 1. Mai startet der Seilpark Gantrisch in die neue Saison – es wird die letzte sein, zumindest am jetzigen Standort im Längeneywald. Der Grund: Die neuen Besitzer des Restaurants Längeneybad, auf dessen Grundstück sich unter anderem Kassenhaus, Parkplatz, Spielplatz und WC-Anlage des Parks befinden, will das Land künftig privat nutzen. «Ohne diese Infrastruktur lässt sich kein Seilpark betreiben», sagt Rolf Ryser, Inhaber der Seilpark Gantrisch AG.