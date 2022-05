Sie brilliert beim French Open: Crowdfunding und Kindheit in Spanien – das ist Tennis-Shooting-Star Teichmann

Geboren wurde Teichmann nicht in der Schweiz, sondern in Barcelona. Ihre Eltern wandern von Zürich nach Spanien aus. Teichmann lebt 15 Jahre in der spanischen Stadt. Noch immer besitzt sie einen Wohnsitz in Barcelona – allerdings auch einen in Biel. Auf der Tour begleitet wird Teichmann von einem spanischen Trainer und einer spanischen Physiotherapeutin. Wenig überraschend ist bei diesem spanischen Hintergrund auch Sand ihre präferierte Unterlage, auch wenn sich Teichmann selbst als Allrounderin bezeichnet.