Aus der Nachbarschaft

Crystal Meth in Zitronentee versteckt

Deutsche Zöllner haben Ende Juni bei einer Kontrolle 270 Gramm Crystal Meth im Auto eines in der Schweiz wohnhaften Deutschen gefunden. Versteckt waren die Drogen in zwei Plastikdosen mit Pulvertee.

Am Abend des 28. Juni 2020 kontrollierten Zöllner ein in der Schweiz zugelassenes Auto auf der Bundesstrasse 33 im Landkreis Konstanz. Der 26-jährige Fahrer gab an, dass er seine Eltern in Deutschland besucht habe und nun Freunde in Konstanz treffen wolle. Die Frage nach mitgeführten Drogen sei vom 26-Jährigen verneint worden, wie das Hauptzollamt Singen am Freitag mitteilte. Die Zöllner glaubten dem Deutschen, der in der Schweiz wohnt, offenbar nicht und kontrollierten dessen Auto.