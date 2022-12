Online Drogenhandel : Crystal Meth – von Instagram in den Schweizer Briefkasten

In einem Selbsttest hat sich eine Journalistin unter die Schweizer online Drogenszene gemischt. Mit erschreckenden Ergebnissen.

Auch in der Schweiz – eine Journalistin hat es getestet. (Symbolbild)

Mit verheerenden Folgen – auch Minderjährige können so problemlos an harte Drogen gelangen. (Sybolbild)

Fachpersonen wollen Anbieter wie TikTok und Instagram in die Pflicht nehmen.

Innerhalb von 24 Stunden sind die Drogen im Briefkasten – bezahlt wird per Bitcoin.

Harte Drogen sind immer einfacher erhältlich – auch in der Schweiz. Eine Journalistin der «SonntagsZeitung» hat in einem Selbsttest ein gefälschtes Profil eines Minderjährigen erstellt, um in die Online-Drogenszene von Instagram und TikTok Einblick zu nehmen.