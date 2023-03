Schweizer Grossbank: CS-Aktie fällt erneut unter zwei Franken – Bundesrat beruft Krisensitzung ein

Nach der in Aussicht gestellten Hilfe für die CS haben sich die europäischen Börsen zum Handelsstart am Donnerstag erholt. Kurz nach Öffnung der Handelsplätze stand etwa der Dax in Frankfurt am Main 1,52 Prozent im Plus, die Pariser Börse 1,49 Prozent und die Börse in London 1,4 Prozent. Am Vortag hatten die Leitindizes tels um über drei Prozent verloren – besonders die Titel der europäischen Banken litten. (DPA)