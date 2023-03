Credit Suisse: Aktie stürzt ab

Kurz nach Börsenöffnung verliert die Aktie der Credit Suisse über sieben Prozent an Wert. Der Kollaps der Silicon Valley Bank löst Unsicherheiten aus.

1 / 3 Die Credit Suisse verliert an Wert. 20min/Matthia Die Bank ist an der Börse nur noch 9,4 Milliarden Franken wert. REUTERS Der Kollaps der Silicon Valley Bank löst Unsicherheiten aus. AFP

Darum gehts Der Betrieb der Silicon Valley Bank in den USA ist letzte Woche eingestellt worden.

Der Kollaps der Bank löst Unsicherheiten an den Börsenmärkten aus.

Am Montagmorgen stürzt die Aktie der CS ab.

Nach dem Kollaps der Silicon Valley Bank letzte Woche herrscht an den Börsenmärkten grosse Unsicherheit. Am Montag zeigten die meisten Aktienkurse nach unten. Der Swiss Market Index verlor zu Beginn um neun Uhr fast ein Prozent, auch der deutsche Aktienindex verliert an Wert.

Besonders betroffen ist die Credit Suisse. Kurz vor zehn Uhr ist eine Aktie der CS noch 2.32 Franken wert – und damit fast sieben Prozent weniger als noch am Freitag. Die Aktie konnte rund zwölf Minuten nach Handelseröffnung für einige Minuten nicht mehr gehandelt werden, berichtet Cash.ch. Kurz vor 11 Uhr ist die Aktie noch 2.19 Franken wert – ein Minus von über zwölf Prozent.

Das trete an der Schweizer Börse ein, wenn der Aktienkurs zu schnell vom Referenzkurs abweicht. Auch die UBS-Aktie verlor am Montagmorgen stark an Wert. Sie sank um 10.30 Uhr auf 18.44 Franken und war damit fast vier Prozent weniger wert.

Grossaktionär trennt sich von CS

Bereits am Freitag sank die CS-Aktie auf ein Allzeittief. Am Donnerstagmorgen wollte die Bank den Geschäftsbericht für 2022 veröffentlichen. Daraus wurde aber nichts. Wie die Bank mitteilte, verzögerte sich die Veröffentlichung des Geschäftsberichts. Grund ist eine Intervention der US-Börsenaufsicht. Diese habe am Mittwochabend die Credit Suisse kontaktiert.

Letzte Woche wurde ausserdem bekannt, dass einer der ältesten Aktionäre der Credit Suisse seine gesamte Beteiligung an der Schweizer Krisenbank verkauft hat. Die US-Investmentgesellschaft Harris Associates, dessen Vizepräsident und CIO David Herro jahrelang zu den prominentesten Unterstützern der Schweizer Bank gehörten, besass im vergangenen Jahr noch bis zu zehn Prozent der Aktien.

Hast du noch CS-Aktien? Ja, ich bleibe der Bank treu. Ja, aber ich verkaufe bald. Nein, ich habe schon verkauft. Nein, aber ich kaufe bald. Nein, und will auch keine. Ich besitze grundsätzlich keine Aktien.

US-Regierung will Bankenkrise abwenden