New York : CS-Direktor rastet in Restaurant aus, weil er nicht aufs WC darf

Ein Video zeigt, wie ein offensichtlich angetrunkener Direktor der CS in New York tätlich auf Angestellte eines koreanischen Restaurants losgeht, weil er nicht aufs WC darf. Der Vorfall hat ihn nun seinen Job gekostet.

Es geschah am Samstag vor einer Woche um 1.50 Uhr morgens: Roman C., Direktor für Medien und Infoservices bei der Credit Suisse, stolperte in das Restaurant Shanghai Mong in Koreantown in New York und wollte dort aufs WC gehen, wie die «New York Post» berichtet. Die Angestellten wiesen den angetrunkenen Banker aber höflich darauf hin, dass die Toilette nur Kunden zur Verfügung stehe und wollten ihn nicht durchlassen.