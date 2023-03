Credit Suisse veröffentlicht Geschäftsbericht

Eigentlich wollte die Credit Suisse ihren Geschäftsbericht bereits am Donnerstag veröffentlichen. Daraus wurde aber vorerst nichts. Grund war eine Intervention der US-Börsenaufsicht . Diese habe am Mittwochabend die Credit Suisse kontaktiert. Betroffen sind Fragen zum Cashflow in den Jahren 2020 und 2019.

Präsident verzichtet auf Entschädigung

Aktie unter Druck

Die Aktie der Grossbank geriet in den letzten Wochen stark unter Druck und hat stark an Wert verloren. Seit Jahresbeginn ist der Wert der Aktie um rund 22 Prozent eingebrochen. Am vergangenen Monat allein verlor die Aktie rund zehn Prozent an Wert. Der Kollaps der auf Start-up-Finanzierung spezialisierte Silicon Valley Bank verunsicherte die Anleger stark. Auch andere Bank-Titel büssten am Montag stark an Wert ein.