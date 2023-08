UBS: Das sagt der FDP-Präsident zum Ende der Credit Suisse

Die Marke Credit Suisse wird bald Geschichte sein: Die UBS verkündete am Donnerstag die vollständige Integration der CS in die UBS.

FDP-Präsident Thierry Burkart bedauert die Integration der CS, hält aber weiterhin an der Nothilfe des Bundes fest.

In der Schweiz werden rund 3000 Stellen gestrichen.

Die UBS will die Credit Suisse vollständig integrieren.

Fünf Monate nach der Übernahme der Credit Suisse durch die UBS gab CEO Sergio Ermotti am Donnerstagmorgen bekannt: Die CS soll 2024 vollständig in die UBS integriert werden. Zudem bestätigte Ermotti gegenüber SRF, dass die Mega-Bank in der Schweiz infolge der Integration rund 2000 CS-Mitarbeitende und 1000 UBS-Mitarbeitende entlassen wird.